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Selahattin Demirtaş: Türkiye’nin büyümesi için el birliğiyle çalışma zamanıdır

PKK'nın fesih kararının ardından tutuklu bulunan HDP Eski Başkanı Selahattin Demirtaş'tan ilk değerlendirme geldi. Demirtaş, "Sırrı Bey’in acısı ve hatırasıyla beraber barış için atılan adımların umudunu bir arada yaşıyoruz" diyerek "Türkiye’nin büyümesi için el birliğiyle ve samimiyetle çalışma zamanıdır" dedi.

Haber Merkezi
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Selahattin Demirtaş: Türkiye’nin büyümesi için el birliğiyle çalışma zamanıdır
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Tutuklu bulunan HDP Eski Başkanı Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilişkin ilk değerlendirme geldi. 

Selahattin Demirtaş, PKK'nın silah bırakmasına dönüm alınan fesih kararına ilişkin "Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye’nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır" dedi. 

Demirtaş şunları söyledi: 

"Herkese selam ve sevgilerimi iletirim. Sırrı Bey’in acısı ve hatırasıyla beraber barış için atılan adımların umudunu bir arada yaşıyoruz.

PKK’nin kongre sonuçları vesilesiyle, bu kararı alan PKK yönetimine, emeği geçen başta Sn. Öcalan olmak üzere Sn. Cumhurbaşkanına, Sn. Bahçeli’ye, Sn. Özel’e ve DEM Parti yönetimine, tüm siyasi parti genel başkanlarına, özellikle de Sn. Ahmet Türk’e ve Sn. Pervin Buldan’a teşekkür ediyoruz.

Bu tarihî adımı Sırrı Bey’in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz.  Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye’nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

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