  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Selahattin Demirtaş'ın 1 Mayıs mesajı Kadıköy mitinginde okundu
Takip Et

Selahattin Demirtaş'ın 1 Mayıs mesajı Kadıköy mitinginde okundu

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 1 Mayıs mesajında "Biliyoruz ki dünyanın neresinde sömürü ve zulüm varsa orada illa ki direniş de vardır" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Selahattin Demirtaş'ın 1 Mayıs mesajı Kadıköy mitinginde okundu
Takip Et

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) toplanma çağrısında bulunduğu Kadıköy'de, kutlamalar devam ediyor.

HDP'nin tutuklu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı 1 Mayıs mesajı, Kadıköy mitinginde okundu.

"Dünyanın neresinde sömürü ve zulüm varsa orada illa ki direniş vardır"

Demirtaş mesajında "Biliyoruz ki dünyanın neresinde sömürü ve zulüm varsa orada illa ki direniş de vardır" dedi.

Demirtaş ve Mızraklı'nın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Emek ve dayanışma vesilsiyle bir araya gelen tüm emekçilere yürek dolusu selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Biliyoruz ki dünyanın neresinde sömürü ve zulüm varsa orada illa ki direniş de vardır. Emeğin ve emekçinin hakkı kazanılana dek bu sömürü düzeni yıkılana dek, toplumsal barışla birlikte demokratik bir sistem inşa edilene dek hep birlikte direneceğiz. Bu vesileyle tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutluyor, özgür günlerde görüşebilmeyi diliyoruz. Yaşasın 1 Mayıs." 

Oxfam’dan 1 Mayıs raporu: Emekçinin ücreti yerinde saydı, CEO gelirleri zirve yaptı!Oxfam’dan 1 Mayıs raporu: Emekçinin ücreti yerinde saydı, CEO gelirleri zirve yaptı!Ekonomi
İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın "telef" sözlerine yanıt: Rakiplerini saf dışı bırakmak için her yolu denediğini itiraf ettiİmamoğlu’ndan Erdoğan’ın "telef" sözlerine yanıt: Rakiplerini saf dışı bırakmak için her yolu denediğini itiraf ettiGündem
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan beş ülkenin büyükelçisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan beş ülkenin büyükelçisini kabul etti
Savcılık "Yenidoğan çetesi" davasında 10 sanığın tahliyesine itiraz etti
Savcılık 'Yenidoğan çetesi' davasında 10 sanığın tahliyesine itiraz etti
AFAD duyurdu: Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Kütahya'da korkutan deprem
TEKNOFEST Yavru Vatan'da! Selçuk Bayraktar: Teknoloji şirketlerinin yatırımı KKTC'de artacak
Selçuk Bayraktar: Teknoloji şirketlerinin yatırımı KKTC'de artacak
İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın "telef" sözlerine yanıt: Rakiplerini saf dışı bırakmak için her yolu denediğini itiraf etti
İmamoğlu, Erdoğan’ın "telef" sözlerine sert yanıt verdi
İmamoğlu 1 Mayıs’ı kutladı: Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağı günler yakın
İmamoğlu 1 Mayıs’ı kutladı: Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağı günler yakın