Selahattin Demirtaş’ın avukatı hapis cezasına çarptırıldı

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu sürerken, onu temsil eden avukatlardan Ramazan Demir hakkında açılan davada karar açıklandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Demir’in yargılandığı duruşmada hükmünü verdi.

Mahkeme, kararda herhangi bir indirim uygulamadı

Ramazan Demir, “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından yargılandığı dosyada suçlu bulundu ve toplamda 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kararda herhangi bir indirim uygulamadı.

Kararın kamuoyuna yansımasının ardından Ramazan Demir, sosyal medya hesabından aldığı mahkumiyetle ilgili şu paylaşımda bulundu:

“Benim de kısmetime hem örgüt üyeliğinden hem de örgüt propagandasından indirimsiz olarak toplamda 11 yıl 3 ay hapis cezası düştü. Halkımızın canı sağ olsun.”

Demir’in hakkında verilen hüküm kesinleşirse, uzun süre cezaevinde kalması bekleniyor. Dava sürecinde özellikle siyasi davalarda yer alan Demir’in bu kararı, yargı çevrelerinde ve insan hakları savunucuları arasında da geniş yankı buldu.