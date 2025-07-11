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Selahattin Demirtaş'tan silah bırakmaya ilişkin ilk açıklama: Çabaların ilk meyvesi alındı

Selahattin Demirtaş, PKK’nın bugün silah bırakmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Barışın kaybedeni olmaz, demiştin değerli Sırrı Süreyya. Evet, bugün senin de yüreğini koyduğun çabaların ilk meyvesi alındı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Selahattin Demirtaş'tan silah bırakmaya ilişkin ilk açıklama: Çabaların ilk meyvesi alındı
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Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın çağrısı üzerine kendisini feshetme kararı alan PKK, IKBY'ye bağlı Süleymaniye kentinde bulunan Casana Mağarası'nda silah bırakma töreni gerçekleştirdi. Törene Bese Hozat ile birlikte 30 örgüt mensubu katıldı. Bırakılan silahlar, daha sonra ateşe verildi. PKK’nın bugün silah bırakmasıyla ilgili Selahattin Demirtaş'tan açıklama geldi.

"Emeği geçen herkese selam ve teşekkürlerimle..."

Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK'nın bugün silah bırakmasıyla alakalı "Barışın kaybedeni olmaz" demişti, değerli Sırrı Süreyya. Evet, bugün senin de yüreğini koyduğun çabaların ilk meyvesini aldık. Kaybeden olmadı, olmayacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese selam ve teşekkürlerimle..." açıklamasını yaptı.

 

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