Selahattin Demirtaş’tan Sırrı Süreyya Önder’e veda: Ölüm sana yakışmadı

Takip Et

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün hayatını kaybetti.

DEM Parti, Önder için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenleniyor.

"On milyonların kalbine gömüleceksin"

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hayatını kaybeden Önder için sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla veda etti:

"Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin. Hangi birini ziyaret edem, hangisine yüzüm sürem gardaş. Git, yolun açık olsun abe can, her daim kıymetlimizsin. Ama gülüş değil ki, bıyık değil ki sana yakışsın; ölüm sana yakışmadı, olmadı gardaş."