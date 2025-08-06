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Selami Şahin sevenlerini korkuttu: Rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Türk müziğine sayısız unutulmaz eser kazandıran usta sanatçı Selami Şahin, sevenlerini endişelendirdi. Tatilini geçirmek üzere Çeşme'de bulunan Şahin, rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
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Selami Şahin sevenlerini korkuttu: Rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
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“Gitme Sana Muhtacım” ve “Ben Sevdalı Sen Belalı” gibi birçok unutulmaz esere imza atan usta sanatçı Selami Şahin’den üzücü bir haber geldi. Tatil için İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan 77 yaşındaki sanatçı, sevenlerini endişelendirdi.

Sağ kolunu incitti

Şahin'in düşerek sağ kolunu incittiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

2013 yılında katıldığı Miss Eurovision Türkiye yarışmasında birincilik elde eden Derya Erdem de Şahin'le fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Selami Şahin sevenlerini korkuttu: Rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

Erdem paylaşımında şu ifadelere yer verdi;;

"Çeşme'de hastanede karşılaştık. Düşmüş ve sağ kolunu incitmiş. Röntgen çektik bakmak için. Acil şifalar, çok geçmiş olsun"

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