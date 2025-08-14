Selçuk Belediye Başkanı Sengel'den imalı paylaşım: Efeler yalnızca zeybekte diz çöker
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP'den istifa ederek AK Parti’ye katılmasının ardından, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'den imalı bir sosyal medya paylaşımı geldi. Sengel, "Efeler yedi düvele başkaldırır, yalnızca zeybekte diz çöker" dedi.
Paylaşımında, “Efeler yedi düvele başkaldırır, yalnızca zeybekte diz çöker. Ve bizde efeler hiç tükenmez…” ifadelerine yer veren Sengel, mesajıyla birlikte bir programda zeybek oynadığı anların yer aldığı videoyu da paylaştı.
