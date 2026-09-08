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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı bugün tahliye oluyor.

Mızraklı tahliyesi öncesinde sosyal medya hesabından "Yarın, yeniden, umut ve sevda ile birlikte… 08.09.2026" mesajını paylaştı.

Yarın, yeniden, umut ve sevda ile birlikte…

08.09.2026 pic.twitter.com/J79VjctQHX — Dr. Adnan Selçuk Mızraklı (@SelcukMizrakli) September 7, 2026

Mızraklı'nın tahliye olacağını geçen cuma günü Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından duyurdu.

Demirtaş, Mızraklı'nın tahliyesine ilişkin, "Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır’ın 4 ay belediye başkanlığına karşı 7 yıl hapis yatmış ve cezasını tamamlayarak, 'kardeşlik' henüz ona uğramadan 8 Eylül Salı günü tahliye olacak temiz yürekli bilgesi" ifadesini kullandı.

Mızraklı ile son 5 yıldır karşılıklı olarak birbirlerine emanet olduklarını belirten Demirtaş, "Salı sabahı buradan çıkacak, akşamına da Diyarbakır Havaalanında olacak. Artık size emanettir" dedi.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Mızraklı tahliyesi sonrasında Edirne'den İstanbul'a hareket edecek. İstanbul'da İsmail Beşikçi'yi ziyaret edecek olan Mızraklı, daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na giderek Sırrı Süreyya Önder'in mezarı ile başka mezarları ziyaret edecek. Mızraklı'nın saat 19.30'da İstanbul Havalimanı'ndan uçuş yapmasının planlandığı belirtildi.

Selçuk Mızraklı kimdir?

1963 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğan Selçuk Mızraklı ilk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Mızraklı, Yozgat ve Ankara'nın ardından Diyarbakır'da doktor olarak çalıştı.

Genel cerrahi uzmanı olan Mızraklı ,1990'lı yıllardan itibaren Diyarbakır Tabip Odasında farklı düzeylerde sorumluluklar aldı. 2008-2010 yılları arasında Oda başkanlığı görevini yürüttü.

Mızraklı, 2009 yılından itibaren Demokratik Toplum Kongresi'nde iki dönem Divan Kurulu Üyeliği, bir dönem Daimi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu.

24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimlerde HDP'den Diyarbakır Milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.

31 Mart 2019 yılındaki yerel seçimlerde ise Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen HDP'li Selçuk Mızraklı, hakkında yürütülen soruşturmalar gerekçe gösterilerek 19 Ağustos 2019 tarihinde Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanları ile birlikte görevden uzaklaştırıldı.

21 Ekim 2019'de gözaltına alınan Mızraklı, bir gün sonra da "örgüt üyesi" iddiasıyla tutuklandı.

Mızraklı, 9 Mart 2020'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şubat 2022'de kendi isteği ile Kayseri Bünyan 2 Nolu T Tipi Cezaevi'nden Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne sevk edilen Mızraklı, Demirtaş ile aynı koğuşta kalıyordu.