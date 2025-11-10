  1. Ekonomim
  3. Selçuk Özdağ: 11 ilde ev kirası, asgari ücreti geçmiş durumda
Selçuk Özdağ: 11 ilde ev kirası, asgari ücreti geçmiş durumda

Gelecek Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Türkiye’nin 11 ilinde ev kirası, asgari ücreti geçmiş durumda. Bir aylık emeğini kira uğruna tüketen bir insan, ne çocuklarına ve ailesine bakabilir ne geleceğini planlayabilir. Bugün barınma, bir insan hakkı olmaktan çıkıp sınıfsal bir ayrıcalığa dönüşmüştür. Aksaray ve Kilis dışında neredeyse hiçbir şehirde asgari ücretli, maaşının yarısından azına kirada oturamıyor." dedi.

Selçuk Özdağ: 11 ilde ev kirası, asgari ücreti geçmiş durumda
Asgari ücretin, ev kiralarına yetmediğine ilişkin açıklama yapan Gelecek Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Bu, iktidarın 'büyüme' masallarının ardında sakladığı derin bir yoksulluğun göstergesidir. İnsanı yaşatmayan bir ekonomi, devleti ayakta tutamaz. Gerçek kalkınma, betonun değil insanın refahıyla ölçülür" dedi. 

Özdağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Türkiye’nin 11 ilinde ev kirası, asgari ücreti geçmiş durumda. Bir aylık emeğini kira uğruna tüketen bir insan, ne çocuklarına ve ailesine bakabilir ne geleceğini planlayabilir. Bugün barınma, bir insan hakkı olmaktan çıkıp sınıfsal bir ayrıcalığa dönüşmüştür. Aksaray ve Kilis dışında neredeyse hiçbir şehirde asgari ücretli, maaşının yarısından azına kirada oturamıyor. Bu, iktidarın 'büyüme' masallarının ardında sakladığı derin bir yoksulluğun göstergesidir. İnsanı yaşatmayan bir ekonomi, devleti ayakta tutamaz. Gerçek kalkınma, betonun değil insanın refahıyla ölçülür"

