Selçuk Özdağ açıkladı: Gelecek Parti milletvekillerinin yol haritası ne olacak?

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Gelecek Partisi Muğla Milletvekili ve Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, gerçekleştirilen istişarelerin ardından Gelecek Partisi’nin feshedilmesine karar verildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, partinin kapanmasının siyasi mücadelenin sona erdiği anlamına gelmediğini belirterek çalışmalarına Yeni Yol Grubu çatısı altında devam edeceğini duyurdu.

Özdağ, Gelecek Partisi’nin kuruluşundan bugüne kadar partide görev alan teşkilat mensupları, yol arkadaşları ve destekçilere teşekkür etti.

Özdağ açıklamasında şöyle dedi:

“Gerçekleştirdiğimiz istişareler neticesinde Gelecek Partisi’ni feshetme kararı almış bulunuyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar bu davaya emek veren, samimiyetle gayret gösteren, alın teri döken tüm teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza ve destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum.”

Bugüne kadar ortaya konulan çalışmaların Türkiye’nin daha demokratik, özgür ve müreffeh geleceği için yürütüldüğünü belirten Özdağ, verilen emeğin değerini koruduğunu ifade etti.

“Siyasi mücadelemiz sona ermedi”

Partinin feshedilmesinin ardından sosyal medyada dile getirilen değerlendirmelere de yanıt veren Özdağ, siyasi çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

“Kurucusu olduğum Gelecek Partisi’nin feshedilmiş olması, siyasi mücadelemizin sona erdiği anlamına gelmemektedir. Çalışmalarıma Yeni Yol Grubu çatısı altında aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle devam edeceğim.”

“Biz grubumuzu yaşatacağız”

Sözcü TV’ye de konuşan Özdağ, Gelecek Partisi’nden kalan dört milletvekilinin Yeni Yol Grubu’nda siyaset yapmaya devam edeceğini söyledi.

Grubun Meclis çalışmalarındaki rolüne dikkat çeken Özdağ şu ifadeleri kullandı:

“Biz grubumuzu yaşatacağız. Dört milletvekiliyiz. Bu grubun misyonuna herkes inanıyor. Bu grupla beraber direniyoruz. Bu grupla beraber, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin getirdiği kanunlara karşı daha çok konuşuyoruz.”

Özdağ, Yeni Yol Grubu’nun Meclis’te muhalefet faaliyetlerini sürdüreceğini ve grubun dağılmasını istemediklerini belirtti.

İYİ Parti ve YENİ Parti iddialarını yalanladı

Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi’nin feshedilmesinin ardından İYİ Parti’ye veya Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti’ye katılabileceği yönündeki iddiaları da reddetti.

“Grubumuzu yaşatmak istiyoruz” diyen Özdağ, dört milletvekilinin herhangi bir partiye geçmeden bağımsız milletvekilleri olarak Yeni Yol Grubu içinde kalacağını açıkladı.

Dört milletvekili kaldı

Gelecek Partisi’nin Yeni Yol Grubu’nda bulunan dört milletvekili şöyle:

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Bursa Milletvekili Kani Torun ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici.

Özdağ’ın açıklamasına göre dört milletvekili, partinin tüzel kişiliğinin sona ermesinin ardından da Yeni Yol Grubu bünyesinde ortak siyasi çalışmalarını sürdürecek.