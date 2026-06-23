Selçuk Özdağ: AP Türkiye Raporu, topyekun körü körüne karalama amaçlı bir metin

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AP Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'nu değerlendirdi.

Bu metnin "alelade, ciddiyetsiz bir kağıt parçası" gibi görülmemesi gerektiğini söyleyen Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bu 36 sayfalık raporda yer alan milli ve manevi değerlerimize, bizi öz, bizi biz yapan kutsallarımıza aykırı hiçbir söylemi kabul etmemiz, tasvip etmemiz asla mümkün değildir ancak sırf bu maddeleri bahane ederek raporun hukuktan adalete, insan haklarından ekonomik istikrara, dış politikadan iklim değişikliğine kadar uzanan ve hakikate matuf, evrensel tavsiyelerin sırf işlerine gelmediği için yargı bağımsızlığımıza ve egemenlik haklarımıza müdahale kabilinden bir yaygaraya getirilmesini de asla kabul etmiyoruz."

Rapordan bazı başlıkları sıralayarak, değerlendirmelerde bulunan ve iktidarı eleştiren Özdağ, "Karşımızda topyekun körü körüne karalama amaçlı, kötü niyetli bir metin bulunmamaktadır. Yapısal krizlerimizi önümüze koyan, siyasi ve hukuki bir ayna var arkadaşlar. Bu eleştirileri kategorik biçimde reddetmek, her şeyi dış güçlerin komplosu olarak nitelemek kolaycılıktır. İşin özünü kavrayamamaktır. Bizim yapmamız gereken eksiklerimizden ders çıkararak gerekli düzeltmeler yapmak ve kapsamlı reformlara yönelmektir." diye konuştu.