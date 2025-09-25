Selçuk Özdağ: İİT Madrid’e taşınsın, Sanchez Genel Sekreteri olsun

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Madrid’e taşınmasını ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Genel Sekreter olmasını önerdi.

Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İslam İşbirliği Teşkilatı Madrid’e taşınsın İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Genel Sekreteri olsun. İspanya, BM Genel Kurulu oturumunun ardından gerekli tüm donanımlara sahip bir deniz harekât gemisini Sumud Filosu’na destek ve olası kurtarma operasyonu için gönderiyor. Peki ya Türkiye, İslam ülkeleri?

İktidarın bu konuda acilen somut adımlar atmasını, Sumud Filosu’na destek verilmesini ve insani koridorların açılmasını talep ediyoruz! Siyasi çıkarlar uğruna sessiz kalan liderler, masum insanların kanı üzerinden tarihe geçecektir."