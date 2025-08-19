Selçuk Özdağ'dan tüm kabine üyelerine "sahte diploma" soru önergesi

Sahte diploma ve unvan iddialarını TBMM gündemine taşıyan Milletvekili Selçuk Özdağ, "Yaklaşık 400’den fazla kişinin sahte evrak ve belgelerle devlet kademelerinde ünvan elde ettiğini ortaya koyan vahim üstü iddialardır. Daha vahimi, bu kişiler arasında kritik görevlerde bulunanların olduğuna dair güçlü şüphelerdir." ifadesini kullandı.

Milletvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan iddialar, yaklaşık 400’den fazla kişinin sahte evrak ve belgelerle devlet kademelerinde ünvan elde ettiğini ortaya koyan vahim üstü iddialardır. Daha vahimi, bu kişiler arasında kritik görevlerde bulunanların olduğuna dair güçlü şüphelerdir.TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmus ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz başta olmak üzere tüm bakanlara kapsamlı birer soru önergesi verdim. Denklik sorunu olan üniversitelerden alınan diplomaların Türkiye’de nasıl değerlendirildiği, bu diplomalarla kamuda görev yapanların sayısı ve dağılımı acilen açıklığa kavuşturulmalıdır. TBMM üyeleri olarak milletin emaneti olan denetim görevimizi sonuna kadar sürdüreceğiz!" ifadesini kullandı.

Selçuk Özdağ, denklik sorunu bulunan üniversitelerden alınan diplomaların Türkiye’de nasıl değerlendirildiği, bu diplomalarla kamuda görev yapanların sayısı ve dağılımının kamuoyuna açıklanmasının zorunlu hale geldiğini belirtti. Bu çerçevede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a hitaben hazırladığı önergelerde, diplomaların geçerliliği, kamuya alımlarda kullanılan yöntemler ve olası usulsüzlüklerin araştırılması yönünde sorular yöneltti.