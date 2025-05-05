Selçuk Tengioğlu ile ilgili yeni gelişme: MASAK ve HTS kayıtları istendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik fiziki saldırı girişimiyle ilgili soruşturma kapsamını genişleten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde gerçekleşen olay sonrası gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu hakkında yeni işlemler başlattı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması hedefleniyor.

MASAK ve HTS kayıtları istendi

Soruşturma kapsamında, saldırganın para hareketleri ve iletişim trafiğini incelemek üzere MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ve HTS (telefon sinyal ve görüşme trafiği) kayıtlarının talep edildiği öğrenildi.

Savcılığın müzekkere yazarak ilgili kurumlardan veri istediği, bu kapsamda kayıtların incelenmesinin ardından yeni bir değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Gözaltı süresi uzatıldı

AKM’de TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma törenine katılan Özgür Özel, tören çıkışında fiziki saldırıya uğramıştı. Yumruklu saldırının ardından gözaltına alınan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun emniyetteki işlemleri halen devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Tengioğlu’nun gözaltı süresi bir gün uzatıldı. Ancak zanlının henüz resmi ifadesi alınmadı. Emniyet birimleri, soruşturma dosyasına gelecek MASAK ve HTS raporlarının ardından savcılık direktifleri doğrultusunda yeni adımlar atacak.