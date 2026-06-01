  3. Selçuksports'un yöneticisi Selçuk Yılmaz Denizli'de gözaltına alındı
Yasadışı futbol izleme sitesi Selcuksports’un yöneticisi Selçuk Yılmaz gözaltına alındı. Şüpheli MİT, İstanbul Siber Şube ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla şüpheli Denizli’de yakalandı.

Selcuksports isimli sitenin yöneticisi Selçuk Yılmaz, MİT, İstanbul Siber Şube ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonla Denizli’de gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ile yaptığı çalışmada, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izleyebildiği Türkiye Süper Lig müsabakalarının bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayınlandığı tespit edildi.

Ekipler, siteye erişim sağlandığında kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik içeriklere yer verildiğini de belirledi.

Söz konusu internet sitesini Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Selçuk Y.'nin yönettiğini tespit eden ekipler, şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. İstanbul'a getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

