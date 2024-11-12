Selda Bağcan hastalık nedeniyle konserlerini iptal etti

Çağdaş halk müziğinin ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden Selda Bağcan, virüs kaptığını açıklayarak, konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Amerika turnesine çıkan Selda Bağcan, kaptığı virüs nedeniyle zor zamanlar geçirdiği için doktorunun tavsiyesiyle konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Bir video ile hayranlarından özür dileyen sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili dostlar Amerika konserlerime çok istediğim halde gelemiyorum. Çünkü bir virüs kapmışım, geçici bir rahatsızlık. Fakat doktorlar seyahatime izin vermedi. Bu nedenle konserleri hazırlayan Gürkan Us ve sizlerden özür mü dileyeyim bilmiyorum, hastalık bu çünkü. En kısa zamanda görüşmek üzere."