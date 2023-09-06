Selde kaybolan doktor ve eşinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırlareli'deki selde, İstanbul Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli anestezi asistanı doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar'ın yaşamını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Koca, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yaşanan sele ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Koca, "Kırklareli'ndeki sel olayına ilişkin yoğun bir çabayla sürdürdüğümüz arama kurtarma çalışmalarında canımızı yakan kayıplarımız var. Maalesef, İstanbul Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli anestezi asistanı doktor arkadaşımız Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Her kayıp çok üzücü. Şifa dağıtan elin kaybı da öyle oldu." ifadesini kullandı.

Selde kaybolan Ahmet Baki Şimşek için arama kurtarma çalışmalarının 890 kişilik ekiple devam ettiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Yaralı kurtarılan 3 hastamızdan Kerem Şimşek, yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Daha önce Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Mila ve babası Hüseyin Duman'ın genel durumları iyi. Bugün taburcu olmaları planlanıyor. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun."