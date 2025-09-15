Selin Angun cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı: Katil saatlerce restoran önünde molaya çıkmasını beklemiş

İzmir'in Urla ilçesinde şef olarak çalıştığı Michelin yıldızlı restoranın önünde eski sevgilisi Ramazan Görgülü tarafından öldürülen 33 yaşındaki Selin Angun cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Görgülü'nün, cinayetten önce saatlerce restoranın önünde beklediği, daha önce de Angun'u mermiyle tehdit ettiği öğrenildi. Genç şefin babası Güven Angun, kızının katilden uzaklaştırma kararı aldırdığını ancak tehditlerin sürdüğünü belirtti.

Olay 11 Eylül Perşembe gecesi saat 23:30 sıralarında, Urla ilçesi Yeni Mahalle Dere Sokak'taki Michelin yıldızlı restoranda meydana geldi. 34 yaşındaki Ramazan Görgülü, restoranda şef olarak çalışan eski sevgilisi Selin Angun'a yanında getirdiği silahla ateş etti.

Selin ile birlikte yanındaki 23 yaşındaki Ülkünur Angun ve 27 yaşındaki Direnç Topçu yaralandı. Selin Angun kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, iki yaralı ise tedavi altına alındı

Polis olayın ardından kaçan Görgülü'yü saklandığı evde aynı silahla intihar etmiş halde buldu.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre fail Ramazan Görgülü'nün saatlerce mekanın önünde eski sevgilisinin molaya çıkmasını beklediği ortaya çıktı. Görgülü'nün arkadaşlarıyla birlikte molaya çıkan Selin'e uzaktan ateş ederek pusu kurduğu anlaşıldı. Ayrıca Görgülü'nün olaydan önce eski sevgilisi Selin'in önüne mermi atarak ölümle tehdit ettiği öğrenildi.