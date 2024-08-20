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Selin Ciğerci evlat mı edindi? Bakanlık kaynaklarından bu iddiaya yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, ayrıca bu iddia dışında bu konuda daha önce açılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Selin Ciğerci evlat mı edindi? Bakanlık kaynaklarından bu iddiaya yalanlama
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Bazı sosyal medya platformlarında, sosyal medya fenomeni olan Selin Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği iddiası yer aldı. Bakanlık kaynakları konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ciğerci'nin Bakanlığa evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvurunun olmadığını, iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Ayrıca yine resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu vakaya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.

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