Selin vurduğu Ayazağa'da dere yatağındaki yapılar yıkılıyor

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İstanbul, 14 Ekim'de kuvvetli yağışların etkisiyle sele teslim oldu. Şİddetli yağışla birlikte yollar göle döndü, yüzlerce araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Bazı vatandaşlar bulundukları otomobil veya yapıların içinde mahsur kaldı.

Felaket sırasında büyük hasar alan noktalardan biri de Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi oldu.

Ayazağa Mahallesi'ndeki gelişmeleri takip eden NTV muhabiri Osman Terkan, bölgenin altyapısına ilişkin bilgi verdi.

Bölgede su seviyesinin 2,5 metreye kadar çıktığını ifade eden Terkan, "Bu noktada dere yatağına yapılmış çok sayıda bina var. Hatta bölgede yeni yapılan yapılar da mevcut. Ayazağa, uzun zamandır altyapı sorunlarıyla bilinen bir mahalle. Bu problemin aşılması adına mücadele verilirken bir yanda da yeni yapılar yapılıyor" dedi.

Hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ederken dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ayazağa'da incelemelerde bulunmuştu.

Bakan Kurum, selden en fazla etkilenen mahallenin Ayazağa olduğunu vurgulamış ve sorunların kaynağının kapalı dere ve çarpık kentleşme olduğunu söylemişti.

Kurum, Ayazağa ve Cendere'de dere ıslahının yapılacağını ifade edip "Afetin izleri silinecek" demişti.

Dere yatağındaki yapılar için yıkım çalışmaları başladı

Bugün de İstanbul Valisi Davut Gül, dere yatağına kurulan yapılara ilişkin açıklama yapmış, dere yatağındaki yapıların yıkımına başlanacağını duyurmuştu.

Öğle saatlerinde bölgede dere yatağı üzerine inşa edilen yapıların yıkımına başlandı.

Kuvvetli yağışta Ayazağa Deresi'nin taştığını ve dere üzerine yapılan çok sayıda bina olduğunu ifade eden Terkan, dere üzerindeki yürüme yoluna ilişkin "Bazı alanlarda demir paneller, bazı alanlarda da beton var." dedi.

Ekiplerin kaynakla tel örgüleri kestiğini ve direklerin yıkıldığını ifade eden Osman Terkan, demir panellerin kesileceğini ve dere ıslah çalışmasında örülen duvarların da yıkılacağını dile getirdi.

Ayazağa'nın içinden geçen caddenin altında da dere olduğuna işaret eden Terkan, bölgedeki çalışmaları şöyle aktardı:

"Öncelikle yıkım işlemleri burada su basan stattan başladı. Ekipler, iş makineleriyle stada girdi. Hem stada ait yapılar hem de stat zemini temizleniyor. Sonrasında da belirlenen noktalardaki binaların yıkımı sırasıyla gerçekleşecek."