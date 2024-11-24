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Selma Ateş saldırısının azmettiricisi Servet Bozkurt tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti davası duruşmasında Ateş'in ablasına saldırıyı azmettirmekle suçlanan Servet Bozkurt, ev hapsindeyken eşini ve bir kişiyi daha öldürüp kaçtı. Emniyet güçleri tarafından yakalanan Bozkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi
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Selma Ateş saldırısının azmettiricisi Servet Bozkurt tutuklandı
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a saldıran Mert Can Kılıç'ı azmettirdiği iddiasıyla ev hapsi uygulanan Servet Bozkurt, 21 Kasım Perşembe günü eşi Elif Bozkurt ile tartıştı.

Eşinin boğazını kesti

Servet Bozkurt, eşini boğazını keserek öldürdükten sonra elektronik kelepçeyi çıkarıp evden çıktı. Servet Bozkurt, eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi 2'nci İnönü Caddesi'nde tekel bayii işleten Hasan Şahin'i de bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı.

Dün akşam İstanbul'da saklandığı evde yakalanan Servet Bozkurt, Ankara'ya getirildi. Bozkurt'un ifadesinin ardından olayla ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı. 

Tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Bozkurt ve ona yardım eden 2 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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