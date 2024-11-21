Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren şahıs ev hapsindeyken cinayet işledi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt isimli şahıs elektronik kelepçeliyken cinayet işledi.

Ev hapsindeyken dehşet saçtı

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, elektronik kelepçe ile ev hapsindeyken dehşet saçtı.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın Halk TV'de aktardığı bilgiye göre, Bozkurt, ayrılma aşamasında olduğu eşini evinde, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi ise bir tekel büfesinde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından elektronik kelepçesini çıkararak kaçan Bozkurt için güvenlik güçleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Ne olmuştu?

Sinan Ateş davasının karar duruşması 2 Ekim günü görülmüştü. Karar için ara verildiği sırada Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, annesi ve diğer kız kardeşiyle beraber bahçede Remzi Çayır’la beraber sohbet ediyordu. Tam o esnada Mertcan Kılıç adlı bir saldırgan gelip Selma Ateş Ateş'in boynundan tutarak çekmişti. Eşi müdahale edince ona vurmuştu.

Sinan Ateş Davası’nda abla Selma’ya saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt, Ankara’da iki cinayet işledi.

Bozkurt, ayrılmak üzere olduğu eşini evde, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi tekel büfesinde bıçaklayıp öldürdü.

Ayağındaki elektronik kelepçeyi atan Bozkurt, aranıyor. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 21, 2024

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