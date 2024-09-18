Semih Kenan Köse davasında tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İzmir'de bir markette çıkan tartışmada Semih Kenan Köse'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanığın tahliyesine karar veren mahkeme başkanı ve iki üye hakim ile duruşma savcısının açığa alınmasına karar verdi.

Semih Kenan Köse'nin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 3 sanık hakkında İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın dünkü celsesinde, son tutuklu sanık Sercan B.'nin tahliyesine karar verilmişti.

HSK 2. Dairesi, bugünkü toplantısında konuyu ele aldı. Daire, mahkeme başkanı ve iki üye hakim ile duruşma savcısının açığa alınmasına karar verdi.

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ne olmuştu?

Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette, 16 Ekim 2023'te Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B.'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmişti.