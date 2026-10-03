Şemsiyeye silah süsü verip kuyumcu soydu, çaldığı altınlar imitasyon çıktı

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Olay, dün Bayrampaşa, Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda gerçekleşti.

Kuyumcuda çalışan Emir Gülcemal yalnız olduğu sırada, dükkâna giren bir kişi elindeki poşetin içinde silah olduğunu ve dedikleri yapılmazsa ateş edeceğini söyledi.

Şüpheli, elindeki poşeti Gülcemal'e uzatarak içini altınlarla doldurmasını istedi. Çalışan Emir Gülcemal, uzatılan poşeti vitrinde bulunan imitasyon ziynet eşyalarıyla doldurdu.

Altınları gerçek sanan şüpheli poşeti alarak yaya olarak olay yerinden kaçtı.

İmitasyon altınlarla yakalandı

Olayın duyulmasının ardından polis alarma geçti. Şüphelinin kaçtığı yöne doğru başlatılan arama çalışmalarında güvenlik kameralarınca görüntülenen hırsızsın bir börekçiye girdiği tespit edildi.

Polis ekipleri, Börekçiye yaptıkları baskında olaydan yaklaşık iki saat sonra şüpheli Necmettin T.'yi (39) çaldığı altınlarla yakaladı.

Kumar borcu varmış

Şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Yapılan soruşturmada şüphelinin sanal kumar oynadığı ve borçlandığı tespit edildi.

Kısa süre önce evlerini kapatarak kaynanasının yanına İstanbul'a gelen Necmettin T.'nin çocuğuna takılan altınları koyacağı bahanesiyle evde bulunan altınların yerini öğrendiği ve bir süre sonra onları çaldığı öğrenildi.

Kaynanasına ait altınları bozduran ve kumar borçlarını ödeyen Necmettin T.'nin hırsızlığın ortaya çıkması üzerine çaldıklarını yerine koymak için kuyumcu soymayı planladığı belirlendi.

Ayrıca şüphelinin silahının olmadığı ve elindeki poşetin içine koyduğu şemsiye ile kuyumcudaki çalışanı korkuttuğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Necmettin T. adliye sevk edildi.