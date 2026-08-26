Sendikacılar Başaran Aksu ve Gökay Çakır tutuklandı
Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı
Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince saat 22.30 sıralarında tutuklandı. Çakır önceki gün Soma’da, Aksu ise Ankara’da gözaltına alınmış ve aynı gün savcılığa çıkarılmıştı.
Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Eti Gümüş Maden işçileri, aylardır ödenmeyen ücret, kıdem tazminatı ve sigorta alacaklarına tepki göstererek 17 gündür eylem sürdürüyor.