Sendikalar '17 bin 2 TL'ye tepkili: 'Yoksullukta eşitleme politikası'

TÜRK-İŞ'in kasım ayına dair yaptığı hesaplamalara göre açlık sınırı 14 bin 25, yoksulluk sınırı 45 bin 686, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' de aylık 18 bin 239 TL olarak ölçüldü. Veriler yapılan yüzde 49'luk zamla 17 bin 2 TL olan asgari ücretin birkaç ay içinde yeniden açlık ve yoksulluk sınırı arasına yerleşeceğini ortaya koyuyor.

"Yılda 4 kez zam yapılmadı"

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Başkanı Arzu Çerkezoğlu yapılması gerekenin, enflasyon tek haneye düşene kadar asgari ücrete yılda 4 kez zamlandırılması olduğunu söylüyor. Alım gücünün yüksek gıda enflasyonu nedeniyle sürekli düşüş halinde olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, işçilerin mevcut ücretle geçinmesinin olanaksız olduğunu aktararak:

"Yeni bir zam yapılmayacak olması kabul edilemez"

"Yapılan artış Şubat’a kadar uçup gidecek. Yılbaşı itibarıyla bu rakam açlık sınırının altına hızla gerileyecektir. 17 bin 2 lirayla birlikte işçilerin ailesiyle birlikte yaşayabilmesi mümkün değil, bir geçim ücreti olmanın çok uzağında. Asgari ücrete yıl içinde yeni bir zam yapılmaması asla kabul edilemez. Daha yılın başında açlık sınırının altına gerileyecek olan bir asgari ücretle milyonlarca işçinin 2024 yılı boyunca hayatını sürdürebilmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"Asgari ücret enflasyonu artırmaz"

Geçtiğimiz 2 yıldır asgari ücret zamlarının ardından gerçekleşen mal ve hizmet fiyatı artışları asgari ücretin enflasyonu doğrudan etkilediği gibi bir algı oluşturdu. Çerkezoğlu bu konuya dair, enflasyonu artıran asıl sebeplerin üretim temelli ekonomi politikalarının eksikliği ve girdi maliyetlerindeki yükseliş gibi yapısal problemler olduğunu söyledi.

"Ortalama ücret oldu"

Asgari ücretin diğer pekçok ülkede sembolik bir ücret olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, Türkiye için "ortalama ücret" haline geldiğini söylüyor. Çalışanların çoğunun asgari ücretle geçinmeye çalıştığını aktaran Çerkezoğlu, sendikalaşmanın engellenmesi halinde bunun daha da kötüleştiğini dile getirdi.

"Cumhurbaşkanlığı verileri yüzde 50 diyor"

"Cumhurbaşkanlığı verileri, asgari ücretle çalışan oranının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu söylüyor" diyen Çerkezoğlu, özel sektörde bu oranın yüzde 70'lere ulaştığını ülkenin bir asgari ücretliler toplumu haline getirildiğini aktardı.

"Tüm çalışanlar yoksullukta eşitleniyor"

Çerkezoğlu, diğer tüm ücretlerin asgari ücret kadar artmadığından sürekli asgari ücrete doğru baskılandığını ve bütün çalışanların yoksullukta eşitlendiğini bir politika izlendiğini söyledi.

"Sendikalı işçi ne kadar azsa asgari ücretle çalışan o kadar fazladır"

"Bir ülkede sendikalı işçi sayısı ne kadar azsa, o ülkede asgari ücretle çalışanların oranı o kadar artar" ifadelerini kullanan Çerkezoğlu öncelikle meselenin Türkiye'yi asgari ücretliler toplumu olmaktan çıkartmak olduğunu bunun da sendikalaşmanın önündeki engeli kaldırmakla olacağını söyledi.