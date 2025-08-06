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Senegal Başbakanı Sonko Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Senegal Başbakanı Sonko'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 6-11 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Senegal Başbakanı Sonko Türkiye'ye geliyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyarette bulunacağını bildirdi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 6-11 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

Stratejik olarak atılacak adımlar değerlendirilecek

7 Ağustos Perşembe günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağını ifade eden Duran, stratejik ortaklık seviyesindeki işbirliğinin derinleşmesine yönelik atılacak adımların değerlendirileceğini kaydetti.

Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını bildiren Duran, ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Senegal arasında ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanmasının da öngörüldüğünü ifade etti.

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