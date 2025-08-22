Şener Üşemezsoy, Marmara’da asıl aktif olan fayın yerini açıkladı!

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 'Adalar fayı geriliyor' haberlerine açıklık getirerek asıl tehlike arz eden aktif fayın yerini de söyledi.

Üşümezsoy, "Adalar fayı geriliyor" başlıklı haberlerin gerçekleri yansıtmadığını belirterek, buranın ölü fay olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un Marmara Bölgesi'nde Adalar fayında stres biriktiğine dair açıklama yaptığı iddia edilmişti. Haberlerin doğru olmadığını belirten Üşümezsoy"Adalar fayı 10 milyon yıldan beri çalışmıyor, en az 5 milyon yıldan beri ölü bir fay. İnternette çıkan haberlerle alakam yok öyle bir açıklamam yok" paylaşımını yaptı.

"Asıl aktif olan Yalova açıklarından geçen fay"

E son Silivri açıklarındaki 6,1'lik depremi de değinen Üşümezsoy, "1999 depreminden sonra herkes "Fay, Adalar'dan geçecek ve kıracak" dedi. Ama zamanla ortaya çıktı ki Adalar fayı öyle sanıldığı gibi bir fay değildir. Marmara’da asıl aktif olan fay, Yalova açıklarından geçen Güney Marmara fay hattıdır." ifadelerini kullandı.