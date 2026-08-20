Şener Üşümezsoy’dan 'büyük deprem geliyor mu' sorusuna yanıt

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İstanbul açıklarında süregelen depremlere ilişkin sarsıntıların endişe yaratacak bir duruma işaret etmediğini belirten Prof. Üşümezsoy, bu depremlerin ikinci fay hattında olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükada açıklarında meydana gelen büyüklükleri 2.2 ve 3.2 aralığında değişen mikro depremler, akıllara 'Beklenen büyük İstanbul depreminin habercisi mi?' sorusunu getirdi.

Yerbilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy konuya ilişkin yaptığı açıklamada yüreklere su serpti.

Üşümezsoy Adalar çevresindeki bu tür mikro depremlerin tek başına orta ya da büyük şiddette bir deprem beklentisi doğurmadığını söyledi.

"Buradan büyük deprem çıkmaz"

Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Üşümezsoy “Adalar fayı yaşlı ve ölü bir faydır. Buradan büyük bir deprem çıkmaz” dedi.

Prof. Üşümezsoy'un aktardığına göre Büyükada’nın güneyinde kaydedilen küçük ölçekli depremler doğrudan Adalar fayı üzerinde değil, ana fayı güneyden kuzeye doğru kesen ikincil ve üçüncül fay kollarında meydana geldi. Bu kolların yıkıcı deprem üretecek ölçekte stres biriktirme kapasitesine sahip olmadığını vurgulayan Üşümezsoy, hareketliliği bölgede daha önce oluşan stres aktarımının küçük ölçekli boşalması olarak değerlendirdi.

Prof. Üşümezsoy, söz konusu mikro sarsıntıların yıllar önce çizdikleri fay haritalarıyla uyumlu olduğunu da söyledi. 1999’dan bu yana bölgede benzer tetiklenmiş küçük olaylar yaşandığını belirten Üşümezsoy, son depremlerin olağan süreç içinde görülmesi gerektiğini ifade etti.

Üşümezsoy kamuoyunda oluşan “İstanbul depremi geliyor” algısının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.