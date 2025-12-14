Şener Üşümezsoy'dan New York Times'ın "İstanbul depremi" haberine tepki: 99'dan beri onlarca makale yazıldı ve hepsi çöpe atıldı

ABD merkezli The New York Times (NYT), olası büyük İstanbul depremini gündemine alan bir analiz yayımladı.

NYT'de İstanbul'da beklenen büyük depremle ilgili yayımlanan analizde "Türkiye’de Marmara Denizi’nin derinliklerinde ürkütücü bir şeyler oluyor" denilerek "Karadeniz’i Ege Denizi’ne bağlayan bu iç denizin altındaki bir fay hattı, bilim insanlarının dikkatini çekmiş durumda. Son yirmi yılda, büyüklüğü giderek artan depremler meydana geldi ve bu sarsıntılar istikrarlı biçimde doğuya doğru ilerliyor" ifadelerine yer verildi.

Volkanoloji uzmanı Dr. Robin George Andrews tarafından kaleme alınan analizde, hakemli bilim dergisi Science'ta perşembe günü yayımlanan yeni bir araştırmaya atıfta bulunuldu.

Araştırmaya göre, bölgedeki sismik hareketlilik "Ana Marmara Fayı" olarak adlandırılan kilitli bölgeye doğru ilerliyor. Bu durumun, yaklaşık 16 milyon nüfuslu İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem riskini artırdığı belirtildi.

"1999'dan beri yazılan sözde makaleler çöpe atıldı"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, The New York Times'ın yayımladığı makaleye tepki gösterdi. Üşümezsoy, YouTube kanalından yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Düz mantıkla bilim olmaz. Haritaya bakıp 'depremler batıdan doğuya gidiyor, sırada İstanbul var' demek jeoloji bilmemektir. Alman ekolünün 'kilitli' dediği ve büyük deprem beklediği Adalar fayı, aslında aktif olmayan, ölü bir faydır. 1894 depreminde o hat kırıldı ve enerjisini boşalttı. Zombi çalışmaları, hayali çalışmaları, terk edilmiş çalışmaları 'İstanbul'da risk var' diye kullanmak artık bilimsel değil farklı bir tavır gerektirmektedir. 1999'dan beri onlarca sözde makale yazıldı ve hepsi de çöpe atıldı.

Marmara'da 7.4 veya 7.5 büyüklüğünde deprem üretecek tek parça, boydan boya kırılacak bir fay hattı yok. Batıdan gelen stresin doğuya göçtüğü doğru olsa bile, Adalar'da bunu karşılayıp patlatacak bir mekanizma yok. Tek riskli bölge Kumburgaz sırtındaki o küçük segmenttir. O da kırılırsa maksimum 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretir. İstanbul'u yerle bir edecek 7 üzeri deprem beklentisi, Marmara'nın tabanındaki gerçeklerle uyuşmuyor."