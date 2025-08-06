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Senetlerde yeni dönem: e-Devlet üzerinden erişilebilecek yeni sistem geliyor

Yıl sonu itibarıyla kırtasiyeden alınarak elle doldurulan senetler geçerliliğini yitirecek. Yerine, filigranlı, kayıt altına alınan ve e-Devlet üzerinden erişilebilecek yeni bir senet sistemi geliyor. Bu uygulamayla sahtecilik ve dolandırıcılığın önüne geçilmesi, tarafların haklarının korunması ve yargı sisteminin yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

Haber Merkezi
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Senetlerde yeni dönem: e-Devlet üzerinden erişilebilecek yeni sistem geliyor
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Senet sahteciliği ve dolandırıcılığına karşı hayata geçirilecek yeni önlemler yıl sonuna kadar uygulamaya girecek. Elle doldurulan ve kırtasiyelerden temin edilen mevcut senetler geçersiz sayılacak. Yerine, filigranlı, denetime açık ve resmi kayıt altında tutulan yeni senetler kullanılacak. Bu düzenlemeyle, sahte senet düzenlenerek gerçekleştirilen dolandırıcılıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yasalaşmak üzere TBMM’ye sunulması planlanıyor

Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı’nın Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan “bono evrakının kayıt altında üretilmesi” hedefi doğrultusunda hazırlanan yasa taslağı tamamlandı. Taslağın önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı’nda görüşülmesi, ardından ise yasalaşmak üzere TBMM’ye sunulması planlanıyor.

e-Devlet üzerinden de erişilebilecek

Yeni sistemle birlikte senetlerin üretimi ve dağıtımı Merkez Bankası ya da yetkilendirilecek resmi bir kurum tarafından yürütülecek. Senetler filigranlı olarak basılacak ve sadece yetkili kanallar aracılığıyla dağıtılacak. Böylece e-Devlet üzerinden de erişilebilecek güvenli senet altyapısı oluşturulacak.
Hukukçu Tülay Bekar, yeni düzenlemenin hem alacaklı hem de borçluyu koruyacağını belirterek, "Senetlerin güvenli bir sistemle üretilmesi, filigran gibi güvenlik unsurlarının kullanılması ve kayıt altına alınması, sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçerek vatandaş mağduriyetlerini azaltacaktır." dedi.

Bekar ayrıca, sahte veya usule aykırı bonoların yargıya taşınmasının mahkemelerin iş yükünü artırdığına dikkat çekerek, "Denetimli ve güvenli bir bono sistemi kurulursa, bu tür davalar azalır, mahkemelerin yükü hafifler." ifadelerini kullandı.

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