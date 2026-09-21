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Şenol Kazancı'dan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Haber Merkezi
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Şenol Kazancı'dan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakaları ile ilgili yeni yayın ihalesi konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu', Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı,'ya A Milli Takım forması hediye etti.