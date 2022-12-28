Şentop: Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Şentop, konuyla ilgili, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak." dedi.