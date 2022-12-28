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Şentop: Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdik

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı konusunda, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
AA
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Şentop, konuyla ilgili, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak." dedi.

 

 