Şentop, Ermenistan Parlamento Başkanı Simonyan ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30. Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi ve KEİPA'nın 61. Genel Kurulu Toplantısı dolayısıyla Türkiye'ye gelen Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan ve beraberindeki heyetle toplantıların gerçekleştirildiği otelde görüştü.

Şentop görüşmede, deprem felaketinin ardından Ermenistan'ın gösterdiği dayanışma için teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin, bölgesinde tam normalleşme ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesisini arzuladığını söyleyen Şentop, "Ermenistan'la normalleşme sürecimizdeki amacımız da esasen bu arzumuzu hayata geçirmek." dedi. Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi süreciyle ilgili olarak atılan bazı adımlar olduğunu belirten Şentop, "Bu nedenle normalleşme sürecine zarar verecek adımlardan kaçınmak gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Şentop, 25 Nisan'da Erivan'da açılan anıt ile ilgili Türkiye'nin tepkisini dile getirerek, şunları söyledi:

"25 Nisan'da düzenlenen bir törenle Erivan Belediye Başkan Yardımcısının ve bazı yetkililerin katılımıyla açılan Nemesis Anıtı, açıkça terörizmi yücelten, teröristleri kahramanlaştıran, kabul edilemez bir gelişmedir. Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi, 'Nemesis Operasyonu', o dönemde Osmanlı ve Azerbaycanlı devlet adamlarını hedef alan suikastları içeren terörist faaliyetler olarak daha sonraki yıllarda 31 diplomatımız ve aile üyelerini şehit eden ASALA (Ermenistan'ın Kurtuluşu için Gizli Ermeni Ordusu), Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAG) ve Ermeni Devrimci Ordusu (ARA) adlı terör örgütlerine ilham kaynağı olmuştur. Bu anıtın açılmış olması Türkiye'de ciddi bir rahatsızlık oluşturmuştur. Bu konuya çok hassas bir mesele olarak baktığımızı, terörün yüceltilmesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi ve iyi komşuluk ilişkilerini de bu tür olayların olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum."

Meclis Başkanı Şentop, bölgede kapsamlı normalleşme için Ermenistan ile Azerbaycan arasında en kısa zamanda bir barış anlaşmasının imzalanmasının da büyük önem taşıdığını söyledi. Şentop, "Böyle bir gelişme, bölgemiz için yeni bir fırsat ve işbirliği dönemini başlatacak ve bundan tüm bölge ülkeleri gibi Ermenistan da kazançlı çıkacaktır." dedi.

"İktidarı temsil eden hiçbir milletvekili o törende bulunmadı"

Ermenistan Parlamento Başkanı Simonyan da deprem felaketinden dolayı duydukları üzüntüyü ifade etti.

Simonyan, Türkiye ile ilişkilere yapıcı bir şekilde yaklaştıklarını, Erivan'da anıt açılışının devlet politikasıyla ilgili olmadığını ve anıt açılışına iktidardan hiçbir milletvekilinin katılmadığını söyledi.

İlişkilerin normalleştirilmesi konusunda aşılması gereken engellerin bulunduğuna işaret eden Simonyan, "İktidarı temsil eden hiçbir milletvekili o törende bulunmadı. O milletvekilleri muhalefeti temsil edenler ve bu süreçte biz adım attığımız için bizi eleştiriyorlar. Bu yolda çok engel ve zorluklar olacağını tahmin ediyoruz fakat bunlardan geçmemiz gerekiyor ki bir sonuca varalım." dedi.

Simonyan ayrıca, Azerbaycan ile de barış istediklerini ve barış anlaşmasının imzalanmasını istediklerini kaydetti.