  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sepetli vinç diş polikliniğine daldı: Şoför kaçtı, yaralılar var
Takip Et

Sepetli vinç diş polikliniğine daldı: Şoför kaçtı, yaralılar var

Büyükçekmece'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği asansörlü nakliye kamyonu, 4 katlı binanın giriş katındaki diş polikliniğine girdi. Kaza sonrası kamyon şoförü kaçtı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sepetli vinç diş polikliniğine daldı: Şoför kaçtı, yaralılar var
Takip Et

Kaza, Turgut Özal Bulvarı Palmiye Meydanı mevkisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki asansörlü nakliye kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağa girdiği sırada refüjdeki ağaç ve yol tabelalarına çarptı. Seyir halindeki bir otomobile de çarpan kamyon, daha sonra 4 katlı binanın girişindeki diş polikliniğine girdi.

Kamyon şoförü olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü kadın ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İş yerinde hasar meydana gelirken, kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Buca Belediyesi’ne operasyon: 28 gözaltı kararıBuca Belediyesi’ne operasyon: 28 gözaltı kararıGündem
Ev alacaklar dikkat! İlk evim kredisinde şartlar neler? İşte 500 bin, 1,2,3 milyon TL'nin ödemesi...Ev alacaklar dikkat! İlk evim kredisinde şartlar neler? İşte 500 bin, 1,2,3 milyon TL'nin ödemesi...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 5 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 5 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
ABD Adalet Bakanlığı Epstein’ın ölümüne ait yeni fotoğrafları yayınladıABD Adalet Bakanlığı Epstein’ın ölümüne ait yeni fotoğrafları yayınladıDünya

 