Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı

Serap Belovacıklı hakkında, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı resen başlattığı bildirildi. Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında yürütüldüğü aktarıldı.

Serap Belovacıklı kimdir?

Gazeteci, tv haber programı sunucusu olan Serap Belovacıklı, 1984 yılında Bursa'da doğdu.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi. BBC Eğitim Merkezi’nde diksiyon, Basın Enstitüsü Derneği’nde ise Bilgisayar Destekli Araştırma Habercilik dersleri aldı.

Mesleğe 2007 yılında Olay TV’de Yönetmen olarak adım atan Belovacıklı daha sonra Habertürk’e transfer oldu. Burada 2 yıl süreyle çalışan gazeteci, ardından Akşam gazetesinin internet sitesi editör kadrosuna katıldı. Akşam Gazetesi ve Posta Gazetesi'nde hem editörlük hem de siyasi röportajlar yaptı.

Bir süre sonra Artı1 TV’ye geçiş yapan Belovacıklı kısa bir süre TVEM’de sunuculuk görevinde de bulundu.2015 yılının ekim ayında Yurt Gazetesi ile anlaştı. Kısa bir süre burada görev yapan Belovacıklı daha sonra Posta Gazetesi’ne politika editörü olarak transfer oldu. Eylül 2018’de Haber Global’in Ankara Bürosu’nda siyaset muhabiri olarak görev yaptı.

2020’nin ocak ayından itibaren Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Basın Danışmanı olarak görev yapan Serap Belovacıklı, Kasım 2020’de Haber Global’de hafta sonu haberlerini sunmaya başladı.