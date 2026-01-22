Serbest bırakılan Bilal Hancı'nın savcılık ifadesi: Boşanma sürecindeydim, Amsterdam'da uyuşturucu kullanmaya başladım

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya içerik üreticisi Bilal Hancı, savcılıktaki işlemlerinin ardından ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hancı'nın ifadesinde, boşanma sürecindeyken uyuşturucu kullanmaya 2024'te Amsterdam'da başladığını anlattığı ve kokain ile MDM kullandığını kabul ettiği bildirildi.

"Amsterdam'da başladım"

Bilal Hancı, ifadesinde kokain ve MDM maddesi kullandığını kabul etti.

Uyuşturucu kullanmaya 2024 yılında Amsterdam'da başladığını belirten Hancı, "Çok sarsıntılı ve psikolojik süreci ağır olan bir boşanma aşamasından geçiyordum. Bu dönemde Amsterdam'da kokain ve MDM maddesini temin ederek uyuşturucu maddeye başladım" dedi.

"Ayda bir defa kullandım"

Türkiye'ye 2024'ün başlarında döndüğünü söyleyen Hancı, bu tarihten sonra kullanım sıklığına ilişkin "Genellikle her ay 1 kere olacak şekilde, psikolojik süreçler nedeniyle, kendimi kötü hissettiğim zamanlarda bu maddeyi kullandım" beyanında bulundu.

"Arkadaş ortamlarından temin ettim"

Cumhuriyet'in haberine göre, uyuşturucuyu Türkiye'de arkadaş ortamlarından temin ettiğini belirten Hancı, bu kişilerin isimlerini şu aşamada hatırlamadığını, hatırlaması halinde savcılığa bildirebileceğini ifade etti.

Hancı ayrıca, uyuşturucuyu başkalarına vermediğini, kimseye bu yönde teklifte bulunmadığını ve uyuşturucu kullanılan herhangi bir parti ya da organizasyona katılmadığını kayda geçirdi.

B.B.A.'nın iddialarına yanıt

Hancı, dosya kapsamında ifadesi alınan B.B.A'nın kendisi hakkındaki "birlikte uyuşturucu kullandık ve birden fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşadık" iddialarına da yanıt verdi.

"Fashion TV'nin güzellik yarışmasının düzenlendiği gala gecesinden sonra bu şahsın Etiler'de bulunan ve ismini bilmediğim ikametine yalnızca ikimiz gittik. Ben onun evine gittiğimde orada zaten kokain olduğunu gördüm. Ben de kullandığım için bana ikram etti ve birlikte kokain maddesini kullandık" dedi.

Hancı, söz konusu olayda herhangi bir cinsel birliktelik yaşanmadığını belirterek, üçüncü bir kişinin bulunduğu ya da grup halinde bir durum yaşandığı yönündeki iddiaları reddetti.