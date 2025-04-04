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Serbest bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk paylaşım geldi: Korkmuyoruz

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hapsedilen gençlerimiz var, yarınlarımız adına mücadele etmek zorundayız” ifadelerini kullandı. Üzümoğlu, ayrıca boykota destek veren herkese teşekkür etti.

Haber Merkezi
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Serbest bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk paylaşım geldi: Korkmuyoruz
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Boykot nedeniyle gözaltına alınan 11 kişiden biri olan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, dün adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Serbest bırakılmasının ardından gece saatlerinde sosyal medya platformu X üzerinden ilk paylaşımını yapan Üzümoğlu, “Susmayacağız, korkmayacağız, boyun eğmeyeceğiz” sözleriyle mesaj verdi.

"Bu memleket bizim"

Üzümoğlu, sosyal medya platformu Instagram'dan bugün yaptığı açıklamada ise destekte bulunanlara teşekkür etti.

"Bu memleket bizim, gelecek bizim" diyen Üzümoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Herkese gösterdiği destek için teşekkür ederim. Eğer birlik olursak, eğer öteki demeden kol kola olursak, eğer barış içinde sözümüzü söylemekten çekinmezsek, umut dolu günler bizimdir. Hapsedilen gençlerimiz, yarınlarımız, gelecek cumhurbaşkanımız, mühendislerimiz, doktorlarımız, sanatçılarımız için mücadele etmek zorundayız. Bu memleket bizim, gelecek bizim."

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