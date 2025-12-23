Serbest bırakılan Emrullah Erdinç'ten ilk açıklama

Gazeteci Emrullah Erdinç'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Bugün ifadesi alınan Emrullah Erdinç, işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Birçok haberi sosyal medyadan paylaşan gazeteci Emrullah Erdinç 'Kendi haberimi de kendim vereyim" diyerek bir açıklama yaptı.

"Kan ve saç testi talep ettim, gerek yok dediler"

Erdinç açıklamasında kan ve saç testine tabi tutulmasını kendisinin talep ettiğini ancak savcının 'Saç ve kan testine de gerek yoktur' dediğini aktardı.

Emrullah Erdinç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bildiklerimi anlattım'

"Herkese merhaba. Dostlarımın benim için üzüldüğü bir gün oldu. Ama hepimizin boynu biliyorsunuz ki adaletin önünde kıldan incedir. Ve adalet beni Mehmet Akif Ersoy soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy'la olan dostluğuma dair bilgime, ifademe başvurulmamı talep ettiler.

Ben de geldim, savcı beye ifademi verdim. Bildiklerimi anlattım Mehmet Akif Ersoy'a dair. Ve bu kapsamda da savcılığın vermiş olduğu talep; adli kontrol olmaksızın serbest bırakılmam kararı verildi anlattığım, verdiğim ifadelerden kaynaklı.

Ben tabii ki ifademin sonunda şunu da belirttim, bunu da sizlere söyleyeyim: Özellikle kan ve saç testine tabi tutulmamı istedim. Çünkü bugünkü yaşadığım bu süreçte beni Adli Tıp'a götürmemişlerdi. Saç ve kan testimin yapılmasını ben talep ettim.

Savcı bey de şunu söyledi: 'Biz' dedi, 'bir değerlendireceğiz' ama dedi, 'sizin uygun görmeniz değil talep etmeniz, bizim uygun görmemiz gerekiyor' dedi. 'Çünkü' dedi, 'Adli Tıp her isteyen kişinin bu anlamda saç testini ve kan testini alan bir birim değildir' dedi. 'Biz bir bakacağız' dedi, 'değerlendireceğiz' dedi, ona göre kararını vereceğini söyledi.

Ve sonrasında kısa bir süre sonra da kararını açıkladı savcı. Dediğim gibi adli kontrol olmaksızın; yani ne yurt dışı çıkış yasağı ne herhangi bir şekilde bir imza karşılığı olmadan benim serbest bırakılmama karar verdi. Ve yine orada savcı şunu belirtti: 'Saç ve kan testine de gerek yoktur' dedi. 'Biz zaten' dedi, 'dosyada neyin ne olduğunu görüyoruz' dedi.

Ve böylece de benim ifadem tamamlandı, adliyeden çıktım. Ve bu süreç içerisinde dediğim gibi yargı ne zaman isterse, devlet ne zaman isterse yine ifade vermeye de hazırım. Beni merak eden bütün dostlarıma da teşekkür ederim.

Ve son bir not: Yayınlarıma da kaldığım yerden devam edeceğim."