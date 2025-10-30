Serbest bırakılan İBB itirafçısı Adem Soytekin'e yeniden tutuklandı



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Adem Soytekin, daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ‘itirafçı’ olmuştu. Verdiği üçüncü ‘itirafçı’ beyanının ardından 10 Temmuz’da tahliye edilmişti. Savcılık, soruşturma dosyasını yeniden değerlendirdi ve Soytekin’in beyanlarında tutarsızlık tespit etti. Bunun üzerine yeniden tutuklanması talep edildi.

İtirafları doğrultusunda İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan tutuklanmıştı



Daha önce Adem Soytekin’in etkin pişmanlık ifadesi sonrası Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan da “suç örgütüne üye olma” iddiasıyla tutuklanmıştı.

Soytekin, Mehmet Pehlivan'ın konuşmasında, ifadelerde neler konuşulacağının belirlendiğini ve belediye bürokratlarının tutuklanması halinde hepsine maddi yardım yapılacağını, operasyonun siyasi olduğunun söylemesi yönünde öğütlediğini ileri sürmüştü.