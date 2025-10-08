Serbest bırakılan İrem Derici ve Hadise'den açıklama: En çok Meriç benim içime işledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde Jandarma tarafından evlerinden alınan ünlü isimler arasında yer alan İrem Derici basın açıklaması gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri tarafından evinden alınarak Maslak’taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen isimler, öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu’na, ardından ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülmüştü. Saç ve kan örnekleri alınan ünlü isimler daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'na geri getirilerek serbest bırakılmıştı.

Gün boyu süren işlemlerin ardından basın toplantısı gerçekleştiren Derici, “Hiçbir şekilde hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum...Sabah 7’de o şekilde evden alınmak çok üzdü beni. Çünkü, bir telefonda gidip hemen ifademi verip, kan örneğimi saç örneğimi verecek kadar açık bir kadınım. Bu sonuçları hepinizden çok ben bekliyorum çünkü alnım ana sütü kadar ak” dedi.

"Sanıyorum en çok Meriç bugün benim içime işledi”

Derici jandarma tarafından evinden alınan isimler arasında yer alan ve götürüldüğü Jandarma komutanlığında yeni doğan bebeğine süt temin etmek amacıyla süt pompası talebinde bulunan oyuncu Meriç Aral Keskin’e ilişkin, “Sanıyorum en çok Meriç bugün benim içime işledi” ifadelerini kullandı. Derici, “(Meriç) çok sağlam durdu. Pompası da geldi. Eşi süt götürdü eve, orada dolapta da iki şişe süt tuttuk falan. Garip duygular yaşadık. 30 günlük sanıyorum bebeği. Bebeğiyle şu an kavuştu, evinde” dedi.

Derici şöyle konuştu:

"Bu uyuşturucu denilen bela benim yakınımdan bile geçemez. Beni tanıyanlar çok çok iyi bilirler ki ben bu konuların konuşulduğu ortamda bile durmam. Benim adımla, uyuşturucunun yan yana gelmesi bile çok büyük bir yanlış.

"Ben bu kariyeri uyuşturucu gibi bir belayla riske atacak kadar aptal mıyım?"

14 yıldır tırnaklarımla bu sektörde kendime bir yer edindim. Ben bu kariyeri uyuşturucu gibi bir belayla riske atacak kadar aptal mıyım? İkincisi, ben yoğun bakımda 2 ay kalmış biriyim. Ben canımı sokakta bulmadım. Hiçbir şekilde hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Başka bir hastanede daha saç ve kan örneği vereceğim ne olur ne olmaz diye...”

Hadise gözyaşlarını tutamadı

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Hadise ise Ankara konserinde gözyaşlarına hakim olamadı. Hadise "Hayatımda ilk defa sabah 6 buçukta korkarak uyandım. Kapım deliler gibi çaldı ve kız kardeşim de bendeydi. Dedim Derya ne oluyor? Hemen güvenliği aradım. Ne oluyor kim bu kapıdaki diye. Çünkü kapıyı açmak istemedim o saatte. Jandarma geldi dediler size almaya. Yani bu cümle korkunç bir cümle. Onu öncelikle söyleyeyim. Korkunç bir cümle. Neyse, çok çok tatlılardı. Çok güzel davrandılar. Biz geçtik ve üstünden tabii ki de bir 14 saat geçti." dedi.

"Ben sigara bile içmiyorum"

"Ben sigara bile içmiyorum" diyen Hadise "Hani, yok, sigara içenlere lafım yok yanlış anlamayın. Ama bugünkü operasyonu biliyorsunuz hangi konuda olduğunu. Şimdi bu konuda tertemiz olduğumu bildiğim için bugün zoruma gitti diyebilirim. Ağrıma gitti. Onu söyleyeyim. Yani şimdi karşınızda tabii ki de çok gülerek de durabilirim. Ama tabii ki de bir insanın psikolojisi biraz bozulabiliyor. Çünkü biliyorsunuz nasıl bir insan olduğunuzu. Benim annemle babam beni öyle büyütmedi." ifadelerini kullandı.

"En kısa zamanda bütün test sonuçları belli olacak"

Hadise sözlerini, "Ben işine aşık olan bir kadınım. Bugüne kadar da kendi çabamla geldim buralara. Tabii ki de bu bir ekip işidir, o çok ayrı bir şey. Benim ekibime saygım sonsuz. Ama... Ne baba parası, ne anne parası, ne eski sevgili parası diyelim. Kendi gücümle geldim buraya ve bugün bu şekilde anılmak sizin karşınızda beni çok üzdü. Onu bilmenizi isterim. Tam testler yapıldı. Saç örnekler alındı. Yakında zaten en kısa zamanda bütün test sonuçları belli olacak. Biz de tüm rahatlığımızla bunları hepinize sunacağız. Benim içim çok rahat. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Yaşamak istemezdim bugünü ama bunda da bir hayır vardır diyorum ve yarına bakıyorum ve önüme bakıyorum. Çok teşekkür ediyorum, saygınız ve sevginiz için." diyerek tamamladı.