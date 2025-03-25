Serbest bırakılmışlardı: Gözaltındaki yedi gazeteci tutuklandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenen gösterileri takip eden çok sayıda gazeteci dün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Önce serbest bırakıldıkları duyuruldu

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından yapılan ilk açıklamada gözaltına alınan gazetecilerden bir kısmının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı duyuruldu.

Serbest bırakılanlar arasında AFP Muhabiri Yasin Akgül, Now Haber Muhabiri Ali Onur Tosun, Foto Muhabiri Bülent Kılıç, Muhabir Zeynep Kuray, İBB Foto Muhabiri Kurtuluş Arı ve Bakırköy Belediyesi Foto Muhabiri Gökhan Kam bulunuyordu.

Öte yandan ilk açıklamada İstanbul'dan gazeteci Hayri Tunç ile İzmir'den Foto Muhabiri Murat Kocabaş ve Muhabir Yağız Barut'un gözaltı işlemleri devam ediyordu.

Gazetecilik "kontrol" edilemez!



Gözaltına alınan gazetecilerden adli kontrol şartıyla bırakılanlar 👇🏼



📌AFP Muhabiri #YasinAkgül,

📌 Now Haber Muhabiri #AliOnurTosun,

📌 Foto Muhabiri #BülentKılıç,

📌 Muhabir #ZeynepKuray,

📌 İBB Foto Muhabiri #KurtuluşArı,

📌 Bakırköy… https://t.co/b84qg6lFNU — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) March 25, 2025

Daha sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler

Ancak daha sonra TGS, gazetecilerin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini aktardı.

TGS'nin açıklaması şöyle oldu:

Altı meslektaşımızın adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı bilgisini avukatlarımızdan aldık ve bunu kamuoyu ile paylaştık.

Ancak sonrasında ne olduysa oldu, sayın savcı kararını değiştirdi ve gazeteciler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Meslektaşlarımız gazetecidir. İşleri, halka haber vermektir. Bırakın tutuklamaya sevki, gözaltına dahi alınmamaları gerekirdi.

❓Çağlayan Adliyesi'nde neler oluyor



Altı meslektaşımızın adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı bilgisini avukatlarımızdan aldık ve bunu kamuoyu ile paylaştık.



Ancak sonrasında ne olduysa oldu, sayın savcı kararını değiştirdi ve gazeteciler, tutuklama talebiyle… https://t.co/zm4cVAn0bQ — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) March 25, 2025

Yedi gazeteci tutuklandı

TGS'nin güncel açıklamasına göre hakim karşısına çıkartılan gazeteciler tutuklandı.

İsimleri şöyle:

AFP foto muhabiri Yasin Akgül,

NOW Haber Muhabiri Ali Onur Tosun,

Foto muhabiri Bülent Kılıç,

Muhabir Zeynep Kuray,

İBB Foto Muhabiri Kurtuluş Arı,

Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam

Muhabir Hayri Tunç

Ne oldu?

Dün sabah saatlerinde Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, NOW TV muhabiri Ali Onur Tosun, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı ve AFP foto muhabiri Yasin Akgül'ün gözaltına alındığını duyurdu. Sendika.org'dan yapılan açıklamada ise muhabir Zişan Gür'ün, Saraçhane'de gözaltına alındığı bildirildi. Gökhan Kam ve Hayri Tunç'un da gözaltına alınmasıyla birlikte sayı yükseldi.

Gözaltına alınan gazetecilerin, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki alınan ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

Edinilen bilgilere göre 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan gazeteciler hakkında 24 saat ek gözaltı kararı çıkarıldı. Savcılığın, ifade işlemlerini gerçekleştirmeden, dosyadaki bilgilere dayanarak karar vermesinin beklendiği bildirildi.

DİSK Basın İŞ'ten yapılan açıklamada, İzmir'de ise foto muhabir Murat Kocabaş ve SOL Parti İzmir İl Başkanı ve BirGün yazarı Barış İnce ve eşi Sevil İnce'nin de gözaltına alındığı kaydedildi. Sevil İnce serbest bırakılırken Barış İnce'nin gözaltı süreci devam etti.