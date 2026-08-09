Serbest kalacak mı merak ediliyordu? Demirtaş'tan Meclis'e Çerçeve Yasa mesajı

Çerçeve Yasa Teklifi olarak kamuoyunda bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmasının ardından gözler, 2016 yılında tutuklanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a çevrildi. Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri devam ederken Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile birlikte ortak bir mesaj gönderdi.

Demirtaş, mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederken, yürütülen sürecin niteliğine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Demirtaş, “Bu süreç bölünme, ayrışma süreci ya da ucuz pazarlıklara dayalı bir al ver süreci değildir” ifadelerini kullandı.

Gözler Demirtaş’ın vereceği mesaja çevrilmişti

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, TBMM Genel Kurulu’na ortak mesaj gönderdi.

Bahçeli Öcalan için 'umut hakkı, Demirtaş için olumlu açıklama yapmıştı

“Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi”, TBMM Adalet Komisyonu’nda yaklaşık 18 saat süren görüşmelerin ardından kabul edilmişti. Kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak adlandırılan teklifin komisyon aşamasındaki görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte, düzenlemenin kimleri kapsayacağına ilişkin tartışmalar gündeme geldi.

Süreçte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha önce yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi. Bahçeli, Abdullah Öcalan açısından “umut hakkı” tanınması ve Selahattin Demirtaş’ın evine dönmesi yönünde görüş bildirmişti.

Cevdet Yılmaz: Yasalar herkese göre yapılır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Abdullah Öcalan’ın mevcut düzenlemenin kapsamında bulunmadığını açıklamıştı. Yılmaz, Demirtaş’ın durumuna ilişkin sorular üzerine de yapılacak kanuni düzenlemelerin kişiye özel hazırlanmadığını, genel bir çerçeve üzerinden oluşturulduğunu ifade etmişti.

Demirtaş ve Mızraklı’dan kapsam tartışmalarına yanıt

Genel Kurul’a gönderilen ortak mesajda Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı, yürütülen sürece ilişkin teşekkürlerini iletti. İkilinin açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Kemal Kılıçdaroğlu ve HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’na teşekkür edildi.

Demirtaş ve Mızraklı’nın mesajında, sürece farklı biçimlerde katkı sundukları belirtilen siyasi isimlere yönelik ifadeler de yer aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a, olumsuz eleştirileriyle dolaylı da olsa sürece katkı sundukları gerekçesiyle teşekkür edildi.

“Ucuz pazarlıklara dayalı bir al ver süreci değildir”

Selahattin Demirtaş, mesajında sürecin bölünme ve ayrışma amacı taşımadığını vurguladı. Çerçeve Yasa görüşmeleri sürerken Genel Kurul’a iletilen mesajında Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı sunan isimlere teşekkür etti.

Demirtaş, yürütülen sürecin “bölünme, ayrışma süreci” olmadığını belirterek, sürecin “ucuz pazarlıklara dayalı bir al ver süreci” şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ortak açıklamanın tam metni:

Mesajda şu ifadeler yer aldı:



“Bu süreç bölünme, ayrışma süreci ya da ucuz pazarlıklara dayalı bir al ver süreci değildir.

Hiç kimse kıymetli çabaların altında gizli hesaplar, kirli planlar arayarak zaman tüketmemeli, enerjisini boşa harcamamalıdır. Şüpheyle yaklaşan veya olumsuz ön yargıyla bakan çevreler, bu süreci istedikleri kadar eşelesinler, altından bin yıllık kardeşliğimizden, birbirimize sıkı sıkıya sarılma arzusundan ve Kürdüyle, Türküyle hep birlikte Türkiye olma duygusundan başka bir şey bulamayacaklardır.

Atılan ve atılacak her adım yeni ufuklara, yeni reformlara ve yeni bir hayata da zemin hazırlayacaktır. Elbette tüm bu çabalar güçlü ve köklü demokrasi, adalet, eşitlik ve özgürlük reformlarıyla devam etmeli, halkımızın hak ettiği, layık olduğu huzurlu bir yaşama kavuşmasına katkı sunmalıdır. Bunun için de herkesin ve her kesimin çok dikkatli, hassas ve ciddiyetle meseleleri ele almasında büyük yarar vardır.

40 yıllık çatışma ortamının sonucu olarak, yüreği yaralı olmayan neredeyse kimse kalmadı. Bu nedenle, zafer görüntülerine veya gösterilerine de kaybetme duygusuna ve kaygısına da sebep olmadan vakur, olgun, erdemli bir duruşla bu süreci ilerletmek, acılarımızı ortaklaştırıp geride bırakarak el ele geleceğe yürümek zorundayız.

Değerli Milletvekilleri,

Kullanacağınız her oyun barışımızı, birliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirecek yönde olmasını, eleştiri ve uyarılarınızın yapıcı temelde ifade edilmesini temenni ediyoruz. Hepimiz için hayırlara vesile olacağına inandığımız bu adımın siyasete de yeni kapılar açarak nezaket, iş birliği ve olgunluk kazandıracağını umuyoruz.

Yine sürecin sahiplenilmesi ve her aşamasının sağlıklı yürümesi için katkı sunan Sayın Numan Kurtulmuş'a, Sayın Özgür Özel'e, Sayın Mahmut Arıkan'a, Sayın Ali Babacan'a, Sayın Ahmet Davutoğlu'na, Sayın Erkan Baş'a, Sayın Seyit Aslan’a, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'na ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Olumsuz eleştirileriyle, dolaylı olsa da sürece katkı sunan Sayın Müsavat Dervişoğlu'na, Sayın Fatih Erbakan’a teşekkür ediyoruz.

Ve elbette büyük fedakarlıklarla sürecin motor gücü olan DEM Partili arkadaşlarımıza, Eş Genel Başkanlarımız Sayın Tuncer Bakırhan ve Sayın Tülay Hatimoğulları ile İmralı Heyeti üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu vesileyle Sırrı Süreyya Önder arkadaşımızı da rahmetle, minnetle anarak tüm milletvekillerine sıcak selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz.

Bu sürecin mutfağında yoğun emek harcayan isimsiz emektarlara özel olarak teşekkür ediyoruz.

Barışa katkı sunan, bu yangına bir damla su taşıyan herkesten Allah razı olsun, çıkacak olan yasa hayırlara vesile olsun.

Bir kez daha Genel Kurul’u saygıyla selamlıyoruz."