Serdar Denktaş yeni partisinin adını ve logosunu açıkladı

KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu ve eski KKTC Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yeni partinin kuruluş amacını “adaleti yeniden inşa etmek, haksızlık, hukuksuzluk ve sistemsizlik düzeniyle mücadele etmek” sözleriyle özetledi.

Yeni partinin logosunun ise köklerini bu topraklardan alan bir zeytin ağacı olarak tasarlandığını belirten Denktaş, zeytin ağacının sadece bir görsel değil, derin anlamlar taşıyan ve kültürel belleğe hitap eden güçlü bir sembol olduğunu vurguladı. Partinin ana renkleri olarak Ecevit mavisi ve siyah seçildi. Denktaş, Ecevit mavisinin Kıbrıs Türk halkının hafızasında umut, yenilik ve sosyal adaletin rengi olduğunu ifade ederken; siyahın ise liderlik, zarafet ve mevcut koşullara karşı bir başkaldırı anlamı taşıdığını söyledi.

"Şimdi TAM Zamanı!"

Yeni partinin temel hedeflerinden biri ise siyasette yaygınlaşan çürümüşlüğe karşı durarak, adalet odaklı bir yapıyı yeniden inşa etmek olduğunun altını çizen Denktaş açıklamasının sonunda, partinin kadrolarını, tüzüğünü, manifestosunu ve projelerini kamuoyuna açıklayacakları kapsamlı bir basın toplantısının yakında düzenleneceğini duyurdu. Serdar Denktaş, açıklamasını “Şimdi TAM Zamanı!” ifadesiyle tamamladı.