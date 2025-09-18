Serdar Kıyak'ın eşi ve oğlu nehirde can vermişti: Görgü tanığından dehşet verici ifadeler

Samsun Bafra’daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doktor olarak görev yapan Serdar Kıyak’ın (32) kullandığı otomobil, Kızılırmak Nehri’ne düşmüştü. Kazada Kıyak’ın eşi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde çalışan Gülşah Kıyak (31) ve oğlu Alperen Poyraz (3) nehirde boğularak yaşamını yitirirken, Serdar Kıyak kazadan yara almadan kurtulmuştu.

Serdar Kıyak, "kasten öldürme” suçlarından tutuklandı

Kaza sonrası başlatılan soruşturmada çelişkili ifadeler veren Serdar Kıyak, “eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” ve “çocuğa ya da kendini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından tutuklandı. Kıyak, ifadesinde “Virajı alamadık, araç nehre uçtu. Ben kurtuldum, sonra tekrar suya girip onları kurtarmaya çalıştım” şeklinde konuştu.

"Sudan çıktı kenarda bekledi"

Sabah'ta yer alan habere göre bir görgü tanığının sözleri korkunç gerçeği gözler önüne serdi. Tanık, "Sudan çıktı kenarda bekledi. Kurtarmaya yönelik çabası olmadı" şeklinde ifade verdi.

"Beni tehdit ediyor"

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine Serdar Kıyak ile ilgili "Beni tehdit ediyor" şeklinde mesaj gönderdiği de ortaya çıktı.

Başsavcılıktan açıklama

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada 12 Eylül'de saat 16.50 sıralarında Serdar Kıyak idaresindeki otomobilin Asar Mahallesi Asarkale mevkiinde Bafra-Tepebaşı Mahallesi istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak Nehri'ne düştüğünü belirtti. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca resen adli soruşturma başlatıldığını aktaran Aksoy, "Şüpheli sürücü Serdar Kıyak'ın çıkarıldığı Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturmaya çok yönlü şekilde titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.