  Serdar Öktem cinayeti | 13 şüpheli adliyeye sevk edildi
Serdar Öktem cinayeti | 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şişli'de avukat Serdar Öktem'in yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat Öktem'in Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin ifadeleri, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca alınacak.

Olay

Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polisin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada görgü tanıklarının beyanları, kamera görüntülerinden tespitler ve polis ekiplerinin iz takibine göre saldırıyı gerçekleştirdikleri değerlendirilen 5 şüpheli ile kaçmalarına yardım ettiği belirlenen bir zanlı olmak üzere 6 kişi yakalanmış, 2 şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu anlaşılmıştı.

Olaydan sonra kaçtıkları Arnavutköy ilçesinde yakalanan zanlılara yönelik aramalarda suçta kullanılan 2 kalaşnikof ve 2 tabanca olmak üzere 4 silah, kar maskesi ve eldiven ele geçirilmişti.

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Devam eden çalışmalarda saldırıyı gerçekleştiren zanlılarla irtibatı belirlenen ve suikastla ilişkili oldukları değerlendirilen 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Otopsi raporu

Adli Tıp Kurumunun ön otopsi raporunda Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne ve sol koluna isabet eden yaralanmalardan en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

