Serdar Ortaç, yasa dışı bahis davası kapsamında hakim karşısına çıkacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis teşviki soruşturması kapsamında, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Serdar Ortaç'ın "Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek. Serdar Ortaç, avukatıyla birlikte adliyeye gelirken, Mehmet Ali Erbil de sabah saatlerinde duruşma için hazır bulundu.

Mehmet Ali Erbil: Bu dava bizim için bir öngörü

Mehmet Ali Erbil’in, Serdar Ortaç’ın sanık olarak yargılandığı davada tanık olarak dinleneceği öğrenildi. Sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Erbil, gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, “Serdar daha şanslı, davası daha önce görülecek. Bu dava bizim için bir öngörü olacak, sonuçla ilgili bir fikir edinmemize yardımcı olacak. Kendisi için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Şarkıcı Serdar Ortaç hakkında, yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Soruşturma sürdüğü sırada adliyeye getirilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen Serdar Ortaç'ın hakim karşısına çıkacağı tarih de belli olmuştu.

24 Aralık tarihinde İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Serdar Ortaç'ın ilk duruşma öncesi tensip zaptı ara kararında adli kontrol tedbirinin devamına hükmedilmişti.