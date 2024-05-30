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Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı

Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalandı.

Haber Merkezi
İHA
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Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada gizli tanık ve sanık olan firari Serdar Sertçelik, Macaristan sınırında sahte pasaportla yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gizli tanık ve sanık olan firari Serdar Sertçelik’in yurtdışından getirilmesi amacı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İçişleri Bakanlığı devreye girdi.

MİT, Fransa’nın başkenti Paris’te olduğu düşünülen Serdar Sertçelik’in Karadağ’da olduğunu tespit etti. Serdar Serçelik’in yeri anında Adalet Bakanlığı ile paylaşıldı. Eş zamanlı olarak Interpol tarafından Serdar Sertçelik hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Hakkında arama kararı çıkarıldığını öğrenen Sertçelik, Karadağ’dan karayolu ile Sırbistan üzerinden Macaristan’a kaçtı. Sertçelik, Macaristan sınırında Gürcistan sahte pasaportu ile yakalandı. Adalet Bakanlığı, şahsın iadesi için adli süreci başlattı.

 

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