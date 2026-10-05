Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Serkan İlaldı hakkında yeni gelişme

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında hisse hareketlerine ilişkin yeni bir inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, şüphelilerin ellerinde bulunan hisse senetlerini farklı hesaplara aktardıkları ve bazı hisse hareketlerinin yurt dışında bulunan banka ve aracı kurumlara yönelik gerçekleştirildiği değerlendirildi. Bunun üzerine söz konusu hisse hareketlerinin ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılması amacıyla ilgili kurumlara müzekkere gönderildi.

Savcılık tarafından Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın banka ve aracı kurum hesaplarında gerçekleştirdiği hisse hareketlerinin belirlenmesi talep edildi.

Tasfiye öncesi hisse transferleri incelenecek

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) bazı fonlara ilişkin tasfiye süreçlerinden önce şüphelilerin hesaplarında bulunan bazı hisse senetleri, verilen talimatlar ve gerçekleştirilen virman işlemleriyle başka hesaplara aktarıldı.

Hisse senetlerinin aktarıldığı hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumlara ait hesapların da bulunduğu belirlendi. Savcılık, söz konusu işlemlerin geçmişe dönük olarak ayrıntılı biçimde incelenmesini istedi.

Bu kapsamda şüphelilerin hesaplarındaki hisse hareketlerinin hangi tarihlerde gerçekleştirildiği, hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve transfer işlemlerinin hangi talimatlarla yapıldığına ilişkin kayıtların ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Ocak 2025’ten bu yana tüm hareketler isteniyor

Başsavcılık tarafından gönderilen müzekkereyle, şüphelilerin Ocak 2025 tarihinden müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin tespit edilmesi talep edildi.

İnceleme kapsamında hisselerin isimleri ve miktarlarının belirlenmesinin yanı sıra, söz konusu hisselerin başka hesaplara aktarılması yönündeki yazılı veya sözlü talimatların da tespit edilmesi istendi.

Ayrıca gerçekleştirilen virman işlemleri, hisselerin aktarıldığı hesaplar, bu hesapların sahiplerine ilişkin açık kimlik bilgileri ve transferlerin gerçekleştirildiği tarihler konusunda kayıtların dosyaya gönderilmesi talep edildi.

Yurt dışına yapılan transferlere ayrı inceleme

Savcılığın müzekkeresinde yurt dışına gerçekleştirilen hisse transferleri de ayrıca ele alındı.

Şüphelilerin sahip oldukları hisse senetlerini yabancı banka veya aracı kurumlara virmanladıklarının belirlenmesi halinde, söz konusu yabancı kuruluşlara ilişkin kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

Bu kapsamda hisselerin hangi tarihte aktarıldığı, işlemlerin hangi talimat doğrultusunda gerçekleştirildiği, hangi hisse senedinden kaç adet transfer edildiği ve hisselerin hangi yabancı banka veya aracı kuruma gönderildiği gibi bilgilerin dosyaya sunulması talep edildi.

Soruşturma makamlarının, hisse hareketlerinin mal varlığı tedbirleri ile fon soruşturması kapsamında yürütülecek işlemlere esas oluşturup oluşturmayacağının belirlenmesi amacıyla para ve sermaye piyasalarındaki hareketleri geriye dönük olarak incelediği öğrenildi.

İnceleme kapsamında hisselerin şüphelilerin kendi hesaplarından başka gerçek veya tüzel kişilere ait hesaplara aktarılıp aktarılmadığı, yurt dışındaki hesaplara virman yoluyla çıkarılan varlıkların bulunup bulunmadığı ve işlemlerin hangi tarihlerde gerçekleştirildiği araştırılacak.

5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereğinin yapılması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi.

İlgili kurumlardan gelecek kayıtların ardından hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığının ve yurt dışına gerçekleştirilen virmanların kapsamının netleşmesi bekleniyor.