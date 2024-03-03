Şeref Oğuz 'Alçaklıktır' dedi, 'acil' çağrı yaptı

Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz, X (Twitter) hesabı üzerinden afet fırsatçılarını gündeme taşıyarak, afet hukukun düzenlemesi için “acil” çağrı yaptı.

Kamu Spotu başlığıyla yayınladığı mesajında Şeref Oğuz şunları yazdı:

* Soma’da 301 canımız gider, anında ortaya çıkarlar. Ankara’da 102 gencimiz katledilir, yine ortalığa dökülürler. Pariste insanlık faciası yaşanır, yine üşüşürler posta kutumuza. Hatay’da deprem olur, krizi fırsata çevirip kirayı artırır, yada şahsi reklâmını yapar.

* Tek istekleri vardır; faciadan yaralanıp görünürlüklerini artırmak. Trajediler üzerinden reklâm fırsatı doğurmak; akbaba davranışıdır.

* Japonya’da deprem olur, yardım ekipleri kurulur, sessiz sedasız para toplanır. Yardım yapanlar kendilerini saklar, sessiz sedasız ihtiyaç sahibine ulaşılır.

* Van depreminde de vardı bu akbabalar, depremzedeler üzerinden depremzade olma gayretiyle boy gösterdiler.

* Türkiye’de afet hukuku da zayıf. ABD’de afet sonrası fiyat artışı yasaktır. Afet öncesi fiyat neyse onu belli bir süre değiştiremezsin.

* 11 ilde ise evi kullanışsız hale gelenler kiraların katlandığından şikâyetçi. Tıpkı afet sonrası İstanbul’da taksicilerin tarifiye 3’e katlaması gibi. Depremden beslenmeyin.

AFET HUKUKUNU ACİLEN GÜÇLENDİRMEK GEREKMEZ Mİ?